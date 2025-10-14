Un obrero de 30 años perdió la vida ayer, mientras realizaba labores de excavación en una obra de alcantarillado en el distrito de Independencia, provincia de Pisco. El accidente ocurrió en circunstancias que apuntan a una grave falta de medidas de seguridad laboral por parte de la empresa a cargo del proyecto.

Sin medidas de seguridad

La víctima fue identificada como José Antonio Donayre Arukanqui de 30 años, conocido por sus compañeros como “Chicoco”. Según testigos, el joven padre de familia fue aplastado por una carga de bloques de cemento y tierra que colapsó de forma repentina sobre él mientras trabajaba dentro de una zanja profunda.

El accidente, ocurrido en una zona donde se realizan obras municipales, ha generado indignación entre los vecinos y familiares del fallecido, quienes denunciaron que los obreros trabajan sin la protección adecuada ni supervisión técnica constante. Según relataron, Donayre se encontraba laborando en un área inestable, sin la presencia de un asistente de seguridad ni señalización visible.

Uno de los testigos del hecho explicó que “la máquina estaba jalando y parece que el operador no lo vio. El suelo cedió y todo le cayó encima, directamente a la cabeza. No hay seguridad en esta obra, solo se exige avanzar, aunque los riesgos sean evidentes”.

Las escenas en el lugar del accidente fueron dramáticas. La esposa del obrero, Viviana, llegó a la obra y rompió en llanto, siendo contenida por sus familiares. La madre de la víctima, Yovana Arukanqui, también llegó al lugar, exigiendo justicia y denunciando públicamente la precariedad en la que su hijo trabajaba.

“Mi hijo no es un perro, no es un animal para que lo manden a trabajar solo, sin protección. Le han dado un casco viejo, sin arnés, sin nada. Los ingenieros que hacen esta obra, ¿dónde están? ¿Qué clase de alcalde permite esto?”, declaró entre lágrimas.

Ambas mujeres protagonizaron escenas de profundo dolor frente al cuerpo sin vida, que había sido retirado de la zanja y colocado a un costado de la vía, aún con restos de sangre visibles, señal de las graves lesiones que sufrió.

Según fuentes locales, la obra de alcantarillado estaría a cargo de la empresa Coma Sur, contratada por la Municipalidad Distrital de Independencia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición ningún representante de la empresa ni del municipio se había pronunciado sobre el accidente.

Vecinos del sector también expresaron su preocupación, asegurando que los obreros laboran a diario “sin supervisión, sin equipos adecuados y expuestos a riesgos constantes”.

Horas después del accidente, el fiscal de turno llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo.

En tanto, José Antonio Donayre deja en la orfandad a dos hijos pequeños, de 2 y 3 años de edad. Su familia exige justicia y una investigación a fondo para que este hecho no quede impune.

