Un grave accidente ocurrió la mañana del sábado en el distrito de La Tinguiña, donde Santiago Manchego Cárdenas, propietario del conocido Grifo Manchego, estuvo a punto de perder la vida mientras realizaba labores de limpieza en un tanque subterráneo del establecimiento.

Accidente crítico

Según los primeros reportes, el empresario ingresó al pozo sin equipos adecuados de protección ni ventilación, lo que habría provocado una rápida reducción de oxígeno dentro del espacio confinado.

Minutos después de iniciada la limpieza, Manchego Cárdenas quedó inconsciente debido a la falta de aire y la presencia de gases acumulados. De inmediato, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, agentes de la Policía Nacional y serenazgo acudieron al lugar tras la alerta de emergencia. Los rescatistas lo encontraron dentro del pozo sin signos de reacción, por lo que realizaron maniobras rápidas para extraerlo y evitar una tragedia mayor.

Una vez en la superficie, el propietario fue estabilizado por los bomberos, quienes confirmaron que sus funciones vitales estaban seriamente comprometidas por la asfixia. Debido a la gravedad del caso, fue trasladado de urgencia al Hospital Augusto Hernández Mendoza, donde ingresó en estado crítico para recibir atención médica especializada y tratamiento inmediato por posible intoxicación y daño respiratorio.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, así como las condiciones de seguridad en las que se realizaban las labores dentro del tanque del grifo.

