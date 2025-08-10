Un nuevo caso de violencia familiar se registró en el distrito de Grocio Prado. Esta vez la agresión fue originada por una mujer en agravio de su conviviente. El hombre no paso por alto este episodio y acudió a la comisaría Emilio Román Saravia para denunciar que fue golpeado en la cabeza con una botella de cerveza, sindicando a la fémina como la autora y que todo surgió porque él decidió poner fin a la reunión familiar.

Acto de violencia

La pareja había recibido en su vivienda la visita de personas cercanas para una celebración social. La fiesta, en la que se compartía bebidas alcohólicas, se extendió hasta altas horas de la noche y fue entonces que E. Rojas de 35 años, decide solicitar a los invitados que se retiren, porque ya era tarde y al día siguiente tenía que ir a trabajar. Esta decisión no fue aceptada por la mujer que actuó de manera violenta.

La fémina agarró una botella de cerveza, con la que golpeó en la cabeza a su acompañante, causándole corte. El agraviado acudió a la comisaría del distrito para presentar la denuncia respectiva, siendo trasladado al hospital San José de Chincha para recibir atención médica. Asimismo, personal de la delegación acudió a la vivienda donde se realizó la fiesta y detuvo a la mujer, por los actos de violencia familiar, que pudo acabar en tragedia.

