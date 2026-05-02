El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Mileydi Jackelin Flores Porras, investigada por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de la comerciante Lizeth Manuelo, quien fue atacada en el cuello con cúter, hecho sucedido en el centro poblado Canyar. La acusada con esta disposición será recluida en el establecimiento penitenciario de Chincha, mientras continúa siendo procesada.

Audiencia judicial

El fiscal Fredy Cuadros Quiroga asumió el caso tras la exclusión de su colega Saúl Vargas y en audiencia sustentó ante el órgano jurisdiccional los elementos de convicción que vinculan a Mileydi Flores con el delito.

Ella, el pasado 9 de abril ingresó a la bodega de la víctima y provista con esta cuchilla de nombre cúter de manera sorpresiva, aprovechando la situación de indefensión, intentó matarla, provocándole un corte de hasta 20 centímetros en el cuello, que también comprometió la yugular

Según lo expuesto por el representante del Ministerio Público la imputada causó la herida en una zona considerada vital, poniendo en riesgo la vida de Lizeth. La decisión judicial fue la de enviar a prisión a la denunciada.

“De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos se registraron el 9 de abril de 2025, en el distrito de Chincha Baja, cuando la investigada habría intentado acabar con la vida de la agraviada utilizando un objeto punzocortante (cutter). El ataque se produjo de manera sorpresiva, aprovechando la situación de indefensión de la víctima, quien no pudo ponerse a buen recaudo”, señaló la Fiscalía.

Cabe indicar que, en un primer escenario, Flores salvó de ir a la cárcel debido a que el anterior fiscal presentó el requerimiento de prisión preventiva fuera de plazo. Por lo sucedido, el representante del Ministerio Público recibió cuestionamiento de la familia de la denunciante.

Además, Mileydi Flores salió en libertad, sin haber puesto un pie en el penal, mientras la agraviada seguía en cuidado médico. El abogado de Lizeth Manuelo, solicitó que Vargas sea cambiado, y no fue todo, ya que, también presentó queja ante control interno. El Ministerio Público resolvió declarar fundada la solicitud de exclusión de Saúl Vargas y dispuso que el fiscal Freddy Cuadros Quiroga, asuma el caso.

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