El personal del hospital René Toche Groppo en la provincia de Chincha, llevó alegría a los niños y niñas que recibían atención médica en el establecimiento del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Alegría a menores

Ayer, el director Luis Guillermo Saravia visitó las diversas áreas del nosocomio, especialmente, aquellas donde se realizaba la atención de salud a los pequeños pacientes, como el consultorio de Crecimiento y Desarrollo para compartir con los menores regalos por la llegada de la Navidad.

“Se ha visitado las diversas áreas para expresar un saludo cordial a todos los padres y niños presentes”, refirió Saravia.

Durante el recorrido se evidenció además que los profesionales de la salud estaban brindando la atención con normalidad a los pacientes que ingresaban a los diversos servicios hospitalarios.

