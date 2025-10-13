En la autopista, altura del centro poblado Lurinchincha, la mañana de ayer una camioneta sufrió despiste y volcadura dejando como saldo una niña sin vida.

Muerte violenta

La unidad siniestrada iba en sentido de norte a sur y en la zona señalada por causas que se investigan el chófer pierde el control del volante. El vehículo superó la baranda de seguridad y acabó en el interior de una granja de gallinas.

Las personas que se encontraban cerca ayudaron a retirar el cuerpo de la menor de aproximadamente 8 años que ya no tenía signos vitales.

Personal de la Unidad de Protección de Carreteras Chincha solicitó la presencia del fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. En el interior del vehículo había otras personas que fueron evacuadas para asistencia médica.

