En la calle Moisés Flores, en Chincha Alta, la noche del último miércoles se produjo un ataque armado en contra de un conocido promotor de espectáculos musicales, que dejó herida de bala a su nieta: una niña de ocho años. Fue la menor, quien al abrir la puerta de la vivienda familiar estuvo cara a cara con el sanguinario sujeto, quien pese a verla sola, disparó a quemarropa sin ninguna contemplación por su vida.

Sicario disparó a menor

Según las investigaciones preliminares, el sicario contratado para perpetrar el baño de sangre llegó a la casa donde se encontraba su víctima. Este, como parte de su plan, toca la puerta con insistencia, anunciando que venía a ver al hijo del promotor. La niña en su inocencia abre y el sujeto armado dispara contra ella. Luego, de su acto criminal, ingresa al inmueble y comienza a buscar a los demás integrantes de la familia del empresario.

Uno de los habitantes al escuchar el balazo actúa con rapidez, apaga las luces y pide apoyo policial. El pistolero enterado de la situación abandona el inmueble, huyendo con rumbo desconocido en complicidad de otro sujeto que esperaba a bordo de un vehículo. La niña fue conducida al servicio de emergencia del nosocomio chinchano por presentar herida causada por proyectil de arma de fuego.

Personal del Depincri Chincha quedó a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil de este intento de asesinato.

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