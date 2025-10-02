El grito desconsolado de un niño, pidiendo ayuda para su madre, que estaba siendo víctima de violencia familiar fue escuchado por los vecinos de la primera cuadra de la av. Unión en el distrito de Pueblo Nuevo. La intervención oportuna permitió proteger a la mujer y a sus hijos, además de la detención del agresor, quien fue derivado a la comisaría de la localidad para las diligencias correspondientes.

Violencia familiar

Al promediar las 11 de la noche del martes último, un niño salió de su vivienda y comenzó a pedir apoyo urgente. El menor fue testigo de la agresión física en agravio de su progenitora y buscó auxilio en los moradores. Una de las personas de la zona al escuchar su llamado se acercó para indagar lo que ocurría en el interior del predio. El pequeño llorando reveló que a su mamá le estaban pegando. El autor era su padre.

El hombre al conocer el hecho no dudo en prestar ayuda, junto a otras personas ingresó a la propiedad advirtiendo que la madre tenía lesión en la cara, evidenciando los actos de violencia familiar. A su lado estaba otro de sus hijos, también menor de edad, quien al ver los deplorables actos intento detener al agresor. El sujeto permanecía en el inmueble y al ser evidenciado quedó retenido hasta la llegada del personal policial.

El infante de aproximadamente 6 años, que salió a pedir ayuda retornó a la casa y vio a su madre afectada, con hinchazón a la altura del ojo. “Lárgate, lárgate” le gritaba al sujeto que la había golpeado. Los vecinos cuestionaron al papá por haber maltratado a la mujer y mientras esperaban al patrullero retiraron al acusado del inmueble, siendo puesto luego a disposición de los efectivos de la comisaría de Pueblo Nuevo.

Se trata de Edison M. M., natural de Lima, quien quedó en calidad de detenido en la delegación para las diligencias correspondientes por los actos de violencia familiar. Pero, esta no sería la primera vez que ocurren estos hechos. En un video captado por uno de los vecinos la mujer agraviada señala que cualquier cosa que le pase el único responsable va ser “esta persona, porque él siempre me ha maltratado”, revela.

