Un menor de edad resultó gravemente herido luego de ser atacado por un perro en inmediaciones del Mercado de Abastos, en la provincia de Chincha.

Grave ataque

Tras el violento incidente, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital San José de Chincha, donde viene siendo atendido por profesionales de la salud debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información preliminar, el niño presenta múltiples heridas producto de las mordeduras, principalmente en la pierna, espalda, brazo y otras partes del cuerpo. La cantidad y gravedad de las profundas heridas evidenciarían la violencia del ataque del perro, que habría mantenido al menor sometido durante varios minutos.

El menor habría perdido una cantidad considerable de sangre a consecuencia de las heridas y permanece bajo atención médica en el nosocomio.

De manera preliminar, se presume que el animal podría pertenecer a una raza considerada potencialmente peligrosa y que habría estado sin bozal al momento del ataque.

Mientras el menor recibe atención médica, se hace un llamado a las personas que puedan reconocerlo o conocer a sus familiares para que les comuniquen que se encuentra siendo atendido en el Hospital San José de Chincha.

Las circunstancias exactas del ataque, así como la identificación y procedencia del perro, deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

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