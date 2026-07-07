Un gato murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en la urbanización Santa María, en la provincia de Ica, hecho que ha generado preocupación e indignación entre los vecinos del sector, quienes solicitan que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen las responsabilidades correspondientes.

Raza peligrosa

El incidente ocurrió cuando el perro era paseado por su propietario en las inmediaciones del parque de la urbanización. El can se encontraba sujeto con una correa, pero no llevaba bozal al momento del ataque.

Los vecinos señalaron que el pitbull atacó al felino con varias mordeduras, causándole la muerte en pocos minutos. Indicaron además que, al momento del hecho, había niños jugando en la zona, situación que incrementó la preocupación entre las familias que frecuentan este espacio público.

Los moradores manifestaron que, por tratarse de una raza considerada potencialmente peligrosa por la legislación peruana, el animal debía ser conducido con las medidas de seguridad correspondientes, entre ellas el uso de bozal en espacios públicos, por lo que solicitaron que se verifique si el propietario cumplía con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

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