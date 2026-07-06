ingresó a una vivienda del sector Categoría C, en la provincia de Nasca, y atacó mortalmente a una perrita de raza pequeña, un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos

Can peligroso

La denuncia fue realizada por Carmín Copa Ampuero, quien difundió imágenes y videos a través de redes sociales. Según relató, el ataque ocurrió en la puerta de la vivienda de un familiar, donde el can de mayor tamaño irrumpió y atacó con feroces mordeduras a la mascota de su madre, provocándole la muerte.

Visiblemente afectada, la denunciante señaló que la perrita era la compañera de su madre desde hace varios años y lamentó el impacto emocional que el hecho ha causado en su familia.

“Me duele ver a mi Mamá llorando. Era su fiel compañera y ahora la encontramos sin vida. No entiendo cómo hay personas que dejan a sus perros sueltos poniendo en riesgo a los demás”, manifestó.

De acuerdo con su versión, no sería la primera vez que el pitbull ingresa a la propiedad. Afirmó que el animal ya había irrumpido en otras oportunidades y expresó su preocupación debido a que en la vivienda residen menores de edad.

Asimismo, indicó que familiares acudieron a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente con el fin de que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen las responsabilidades del caso.

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