Una ciudadana denunció que un perro de raza pitbull ingresó a una vivienda del sector Categoría C, en la provincia de Nasca, y atacó mortalmente a una perrita de raza pequeña, un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos por el riesgo que representaría la presencia del animal en la zona.

Can peligroso

La denuncia fue realizada por Carmín Copa Ampuero, quien difundió imágenes y videos a través de redes sociales. Según relató, el ataque ocurrió en la puerta de la vivienda de un familiar, donde el can de mayor tamaño irrumpió y atacó con feroces mordeduras a la mascota de su madre, provocándole la muerte.

Visiblemente afectada, la denunciante señaló que la perrita era la compañera de su madre desde hace varios años y lamentó el impacto emocional que el hecho ha causado en su familia.

“Me duele ver a mi Mamá llorando. Era su fiel compañera y ahora la encontramos sin vida. No entiendo cómo hay personas que dejan a sus perros sueltos poniendo en riesgo a los demás”, manifestó.

De acuerdo con su versión, no sería la primera vez que el pitbull ingresa a la propiedad. Afirmó que el animal ya había irrumpido en otras oportunidades y expresó su preocupación debido a que en la vivienda residen menores de edad.

Asimismo, indicó que familiares acudieron a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente con el fin de que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen las responsabilidades del caso.

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