El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ica, realizó una supervisión técnica a la reciente instalación de equipos de cloración destinados a mejorar la desinfección del agua en diversos centros poblados del distrito de San Pedro de Huacarpana, en la provincia de Chincha. La visita forma parte de las acciones del programa regional de potabilización.

Calidad del agua

Los puntos intervenidos corresponden a los centros poblados de Bellavista, San Martín de Huarhua y el propio ámbito de San Pedro de Huacarpana, donde los sistemas de abastecimiento fueron equipados con nuevos módulos de cloración y dispositivos de seguridad.

En cada comunidad se verificó la instalación de un sistema de cloración de carga constante compuesto por doble recipiente, un tanque para la solución clorada, un regulador de carga, conexiones de tuberías y válvulas, además de un módulo de seguridad tipo M1, diseñado para un manejo adecuado de los insumos utilizados en la desinfección.

Según técnicos presentes en la inspección, estos equipos permitirán estabilizar el proceso de cloración y asegurar una calidad de agua más consistente para el consumo humano, un aspecto crítico en zonas rurales donde los sistemas suelen operar con limitaciones.

Las intervenciones se enmarcan en la actividad operativa de potabilización y tratamiento del agua, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y garantizar que las familias cuenten con un suministro adecuadamente desinfectado.

