Dos situaciones adversas han sido detectadas por el Órgano de Control Institucional de la Empresa Prestadora de Servicios Semapach en la ejecución de la obra: “Renovación de válvula de control y grifo contra incendio, en la red de distribución del distrito de Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Sunampe, Chincha Baja, Tambo de Mora y Chincha Alta”. Estos hechos están relacionados al riesgo de accidente y al inicio de trabajos sin presencia de la supervisión.

Observaciones

La comisión de control el 12 de setiembre realizó una inspección física a la obra que ejecuta el Consorcio San Cristóbal (ganador de la buena pro). En ese momento se encontró en ejecución las partidas de compactación para la instalación de la válvula n° 1 y 12, ubicada en la intersección de la calle Los Ángeles y San Juan. Se advirtió “la falta de ejecución de las partidas de imprimación y aplicación de la carpeta asfáltica”, situación que podría generar un desnivel negativo de 5.00 cm.

Además, que no había encintado de seguridad y no se encontró parantes de protección. En otro tramo se evidenció que las tapas y marcos de las válvulas de control de agua estaban en estado de oxidación. Asimismo, se dejó constancia que el techo de concreto de la válvula no contaba con marco y tapa de fierro dúctil, lo que significaba que “no se utilizó bisagra de seguridad antirrobo”, precisa el OCI a través de un informe de visita de control.

La segunda situación adversa se refiere al inicio de ejecución sin participación de la supervisión. El órgano de control asevera que “el acta de inicio de obra” se encuentra firmada únicamente por el residente, “no teniendo el visado de la supervisora”. Este hecho motivó la suspensión de plazo hasta la designación de un nuevo supervisor.

Cabe mencionar que el informe del Órgano de Control Institucional fue entregado al gerente de Semapach, Martín Soto Romero, para que tome las medidas correctivas ante estas situaciones adversas.

VIDEO RECOMENDADO