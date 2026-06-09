El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional del Sitio Arqueológico Complejo San Pedro de Lurinchincha – Montículo A – Lado Oeste, ubicado en el distrito de Chincha Baja, en la provincia de Chincha, mediante la Resolución Directoral N.° R8523-2026-DGPA-VMPCIC.

Monitoreo y control

La medida tiene como finalidad preservar el área arqueológica frente a posibles afectaciones mientras continúan los procedimientos técnicos y administrativos vinculados a su conservación.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica informó que la resolución constituye un avance importante para la protección del patrimonio cultural existente en la región, al permitir la adopción de mecanismos orientados a resguardar evidencias arqueológicas de valor histórico.

El Complejo San Pedro de Lurinchincha forma parte de los bienes culturales presentes en la provincia de Chincha y su protección provisional permitirá fortalecer las acciones de monitoreo, control y conservación del sitio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO