Chincha: Padre de joven desaparecido en el mar pide ayuda para extender búsqueda

Juan Carlos Guerrero Vargas, lleva cuatro días caminando por la costa chinchana. Él, no descansa y señala que no lo hará hasta no encontrar el cuerpo de su hijo Franco, quien el domingo último fue arrastrado por la corriente marina en el puerto de Tambo de Mora. “Por favor, ayúdenme a encontrar el cuerpo de mi hijo para darle cristiana sepultura”, requiere este hombre quien arribo de Trujillo al enterarse de lo sucedido.

Guerrero ayer recorrió a pie la zona norte del litoral. Estuvo por la playa Las Totoritas, El Silencio y otras. El resultado sigue no siendo favorable. Los restos del desaparecido estudiante de derecho permanecen en el mar. El padre invocó a las autoridades que se disponga de un sobrevuelo por la costa para coberturar el rango de búsqueda y se pueda obtener noticias de Franco, quien el domingo último acudió a la playa en compañía de tres amigos.

“Como padre me encuentro acá buscando el cuerpo de mi hijo, sé que lo voy a encontrar”, señala Juan Guerrero. Este hombre desde el lunes camina junto al hermano menor del estudiante, clamando a las olas para que le devuelva a su vástago. “Estamos sin comer y sin descanso buscando, pero cuando vamos por el lado norte, nadie está por el sur y es por eso por lo que necesitamos ayuda”, refiere.

Solicita además a las autoridades que apoyen con buzos, para la búsqueda debajo del muelle tambodemorino. Y es que los pescadores artesanales señalan la existencia de pozas, precisamente, en el lugar donde se produjo el ahogamiento. Guerrero ya no tiene recursos para contratar estos trabajos submarinos, ni para su estadía y por ello requiere el apoyo solidario para ubicar el cuerpo lo más pronto posible.

De momento el padre de familia está orientado en encontrar a Franco para darle cristiana sepultura. Indica que después exigirá respuesta al Ministerio Público y a la policía, ya que, hay personas que estuvieron presentes en el momento que ocurre la desaparición. Al parecer ellos no habrían ayudado oportunamente al joven que quedó atrapado en la corriente marina, hasta ser sumergido.

