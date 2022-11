Postor único para compra de 270 hectáreas a inmobiliaria por municipio de Ica.

Es la cuarta protesta y el proceso de subasta de 270 hectáreas a favor de una inmobiliaria siguen. Máxima Rojas, es una posesionaria de un terreno en la Asociación Hijos de Huaycahuacho y ayer llegó a la marcha junto a su burro Kalinko.

“Soy posesionaria desde el 2015 y me dedico a la crianza de cerdos. Si me desalojan a qué me voy a dedicar”, dice la mujer.

Los dirigentes han revelado ayer que ya no son 270 hectáreas las que están en proceso de venta, sino que en total son 848 hectáreas. La Municipalidad Provincial de Ica tras la tasación realizada venderá cada metro cuadrado a cuatro soles.

Siete asociaciones han vuelto a salir a pedir que el pleno municipal anule la ordenanza edil N° 046 que autorizó el inicio de la subasta, a propuesta de una inmobiliaria iqueña.

En todas estas semanas de protesta, la alcaldesa provincial Emma Mejía Venegas no se ha reunido con los dirigentes. En todas las reuniones celebradas como ayer, asistió el gerente Marco Blanco Tipismana y otros.

“No se nos corra alcaldesa, no se esconda alcaldesa”, dijeron los protestantes que exigen una reunión con la autoridad municipal que todo este tiempo ha mantenido un silencio sobre este problema.

Fuentes de Correo confirmaron que hasta ayer el único postor que participa de la subasta es la empresa A&A Grupo Inmobiliario SAC, que el año pasado presentó el proyecto denominado “Conjunto Residencial de Interés Social Tierra Prometida” para adjudicarse las tierras que hoy son ocupadas por una decana de familias en su mayoría migrantes.

Dicha empresa ha propuesto que en las 270 hectáreas va construir 16 mil 430 viviendas de los estratos C y D y se ejecutarían a través del programa Techo Propio. La gente no le cree. Tras la adjudicación, la empresa puede disponer como mejor le parece las tierras.

Cabe señalar que el municipio decidió vender las hectáreas de terreno, amparado en el Decreto Legislativo N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociación Público Privada.

El 3 de diciembre vence los tres meses y se pone fin al proceso de licitación. Tras ello se conocería a la empresa ganadora de la subasta.

