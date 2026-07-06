Final feliz. Un padre de familia después de cuatro años pudo volver a abrazar a su hija. En enero del año 2022, en la comisaría del distrito de Chilca (Cañete) se presentó la denuncia por la desaparición de Hermelinda Ccahuana Challco. Ella estuvo todos estos años ausente de su vivienda, sin conocerse su paradero, hasta que los efectivos de la delegación de Tambo de Mora la encontraron deambulando por la playa.

Desapareció hace 4 años

La joven el día que desaparece, salió de su vivienda con dirección al comedor popular Benjamín Doing en Chilca. Tenía entonces 30 años, y aunque la buscaron por todos lados no había señal de su ubicación. Su familia acudió a la policía, presentó la denuncia respectiva, pero Hermelinda, una paciente con esquizofrenia, no aparecía por ningún lado. Así pasó el tiempo y de ella no se conocía nada.

Sus familiares nunca perdieron las esperanzas de hallarla con bien, y en la víspera recibieron la llamada que esperaban desde el 2022. Era la policía de la comisaria de Tambo de Mora, quienes habían hallado a la joven deambulando por la playa de Cruz Verde, y al verla desorientada, en situación de peligro por el oleaje, la llevaron a la delegación, confirmando que contaba con denuncia por desaparición.

Hermelinda tras cuatro años pudo estar al lado de su padre, fue un abrazo eterno entre ambos. La joven quedó al cuidado de su progenitor y regresó con él a su domicilio para volver a estar rodeada del calor de su hogar, dejando atrás ese pasado de dormir en las calles.

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