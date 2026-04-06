En la carretera de penetración al distrito de El Carmen, altura del puente Chamorro (Chincha), la noche del último sábado, se produjo un aparatoso accidente de tránsito que dejó el saldo de cinco integrantes de una familia herida. Ellos viajaban en una motocicleta en el momento del impacto con un automóvil y debido a su estado de salud permanecen internados en el hospital San José de Chincha.

Brutal accidente

Los agentes de serenazgo de la comuna distrital tras ser advertidos sobre la ocurrencia del hecho vial ayudaron en el traslado de los heridos. Entre ellos el conductor de la unidad menor, Jhon Cruz Imán Guillén de 33 años diagnosticado con herida en parpado y posible fractura en la rodilla izquierda. Su pareja María del Pilar García Soto de la misma edad, sufrió herida en el cuero cabelludo producto de la colisión.

En la misma motocicleta se encontraban dos niñas: una de dos y la otra de cinco años. La primera presenta diagnóstico: policontusa por accidente de tránsito, mientras que su hermana mayor fue hospitalizada en el área de trauma shock por sus lesiones en el cuerpo y cabeza. Hay otro niño que también viajaba en la unidad menor, quien sufrió fractura de fémur. La policía continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias de este hecho, a fin de que la fiscalía pueda procesar al responsable por el delito de lesiones culposas.

EL DATO: En caso usted desee apoyarlos, puede comunicarse con la señora Aydi Guillén Gonzales, abuela de los menores accidentados, al número 982 786 671.

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