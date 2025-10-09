Dos adolescentes de 16 años que conversaban en la vía pública fueron víctimas de asalto y robo. Los agraviados se encontraban por inmediaciones de la calle Pedro Huilca intersección con Ricardo Palma, cuando aparecen los delincuentes, que bajo amenazas roban un celular y una billetera que contenía la suma de 50 soles. La policía durante patrullaje ubicó a uno de los responsables de este hecho.

Delito en la zona

Los menores de edad sin imaginar su destino permanecían, tranquilamente, en este cruce, hasta que son interceptados por dos pandilleros. Estos para evitar que pidan ayuda los amenazaron y en pocos segundos consiguieron apoderarse de las especies de valor. Enseguida huyeron de la zona, mientras los agraviados corrieron en búsqueda de ayuda para atrapar a los integrantes de esta banda delictiva.

Un efectivo policial atendió a los adolescentes y comenzó con el patrullaje por el perímetro, siendo ubicado por la av. Arica, también en Pueblo Nuevo, a uno de los presuntos asaltantes. El sujeto B. Cartagena (22) fue intervenido y conducido a la Sección de Delitos y Faltas de la delegación para continuar con las investigaciones, ya que, su cómplice quien se presume oculta las especies robada esta como no habido.

