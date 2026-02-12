Las investigaciones de la policía revelan que, en el último robo de un mototaxi, ocurrido en la av. Luis Gálvez Chipoco, en Chincha Alta, están involucradas dos féminas. Una de ellas se encarga de identificar el vehículo, y cuando lo consigue llama a la compinche para iniciar con la siguiente fase del plan. Los policías ubicaron el inmueble usado por las ladronas, recuperaron la unidad, pero ellas ya no estaban.

Robo de mototaxis

El agraviado es un educador de la ciudad, quien dejó su trimoto estacionado en los exteriores del colegio José Pardo y Barreda. Al retornar para irse a su vivienda, su unidad no estaba. Con el apoyo de las cámaras de seguridad quedó al descubierto la modalidad delictiva y para sorpresa de las autoridades son dos mujeres las que participan en este hecho.

Una de las féminas, en su recorrido delincuencial observa dos mototaxis sin conductor aparcadas en la vía pública. Ella elije llevarse la moto más moderna y para ello entabla comunicación de señas con su compinche. Otra mujer encapuchada avanza, abre la puerta e ingresa al vehículo menor para comenzar a forzar el contacto del encendido.

Su acompañante al notar que tardaba demasiado deja su labor de campana y la ayuda empujando la moto para encender, huyendo ambas con dirección desconocida. Los efectivos ubicaron la unidad escondida en una cochera de la av. América y continúan tras los pasos de las féminas que serían las responsables de otros hechos similares.

