En una zona descampada del asentamiento humano Señor de los Milagros fue hallado un mototaxi que no contaba con todos sus accesorios. El vehículo menor pertenece a Elvis Yampol H.L., quien había presentado denuncia en la comisaría de Chincha Alta por el robo de su herramienta de trabajo, que dejó estacionado por su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Satélite Primaveral, en Pueblo Nuevo.

Robo de mototaxi

La víctima tras culminar su jornada laboral regresó a su casa para descansar. Como lo había hecho en otras oportunidades, el trimoto fue aparcado en el frontis del inmueble. Tiempo después el mototaxista advierte que la unidad no estaba donde lo había dejado. Su búsqueda por los alrededores fue en vano y solo pudo evidenciar las huellas dejadas por los delincuentes, que se presume forzaron el contacto para arrancar la moto.

El propietario acudió a la Sección de Delitos y Faltas de la jefatura de Chincha Alta para presentar la denuncia respectiva por el robo del vehículo. La búsqueda policial se extendió por zonas desoladas, que son usadas por los bandidos para esconder las unidades robadas. En esas circunstancias por el sector de Señor Milagros, se evidenció la presencia de una unidad menor. Se trataba del mototaxi de Elvis Yampol.

Los facinerosos para ese entonces ya se habían dado a la fuga, llevándose los neumáticos, el parabrisa, la batería y otros accesorios para su comercialización ilegal. Al parecer, usaron otro mototaxi para escapar antes de ser apresados. El trimoto fue remolcado a la delegación policial de Chincha para las diligencias de ley a fin de ubicar a los responsables, para luego hacer entrega del bien robado al agraviado.

De otro lado, en el kilómetro 184 de la Panamericana Sur fue recuperado un vehículo reportado como robado. La denuncia data del 24 de octubre del año pasado y durante operativo a cargo del personal de la Unidad de Protección de Carreteras se halló la unidad que estaba siendo conducida C.G.V.M. (30), quien fue detenido por el presunto delito de receptación y puesto a disposición de la Comisaría Emilio Román Saravia.

EL DATO: La víctima de los integrantes de la banda de roba motos tendrá que volver a invertir en su unidad para a contar con esta herramienta de trabajo para las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo, en donde hay más demanda por el servicio de mototaxi.

