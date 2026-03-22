La madrugada de ayer pescadores artesanales encontraron en la orilla de mar a una persona de aproximadamente 50 años sin señales de vida. El cuerpo estaba en posición decúbito dorsal con las manos extendidas.

Cuerpo en la orilla

Los hombres de mar comunicaron a la policía, quienes al llegar acordonaron el área para las diligencias correspondientes con participación del fiscal de turno. El cadáver presentaba manchas en la piel, al parecer, causadas por el agua de mar, además de posibles hematomas.

Otro elemento que llamó la atención de los efectivos fue que el hombre llevaba puesto sus medias, prenda que normalmente los bañistas se sacan en el momento de ingresar a la playa. El cadáver fue conducido a la morgue para la necropsia de ley que permita conocer la causa de muerte, así como la identidad del occiso.

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