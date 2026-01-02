Oliver Villegas Salazar y su esposa Evelyn Navarro junto a sus dos menores hijos habían salido de viaje para recibir el Año Nuevo. Sin embargo, recibieron una noticia minutos después de la medianoche que los hizo volver de inmediato: su casa se estaba incendiando. Cuando la familia retornó a la 5ta etapa del asentamiento humano Señor de los Milagros, en Chincha, halló su predio completamente destruido como consecuencia de las llamas, causadas por pirotécnico.

Siniestro en vivienda

Al llegar el año 2026, en esta zona alta de la provincia comenzaron con los encendidos de los juegos artificiales. A los pocos minutos, comienza a emitirse la señal de emergencia en todo el sector. Uno de estos dispositivos había caído en el inmueble de material rústico de la familia Villegas Navarro, y amenazaba con desencadenar un infierno debido a las construcciones precarias que predominan en el poblado.

Los vecinos dejaron de lado la celebración y pidieron apoyo a la compañía de bomberos de Chincha. Mientras esperaban los refuerzos, ellos utilizaron toda la reserva de agua que tenían para conducirla en baldes, tinas, con la intensión de controlar el avance del fuego. Con el soporte de los hombres de rojo, el siniestro fue sofocado en su totalidad, pero el panorama era desalentador para la familia Villegas.

Oliver y Evelyn tuvieron que regresar del viaje familiar y lo que hallaron fue, prácticamente, escombros. La cama, sus sillas, mesa, artefactos, sus ahorros económicos y hasta las prendas de vestir de ellos y las de sus hijos de 4 y 2 años, estaban dañados por el fuego. Los damnificados solo contaban con lo que tenían puesto, todo lo demás se perdió en el fuego propagado por la caída de un pirotécnico.

En favor de los damnificados mañana sábado desde las 10 de la mañana se realizará carapulcrada en el campo deportivo Huacarpana, ubicado en el asentamiento humano Micaela, en Pueblo Nuevo. La pareja invoca a la cooperación solidaria de la comunidad chinchana a través del número 975433241 para volver a contar con un lugar donde puedan estar protegido sus menores hijos.

EL DATO: Oliver y Evelyn viajaron con destino a San Pedro de Huacarpana para celebrar el Año Nuevo con sus demás familiares, pero al recibir la noticia del siniestro tuvieron que volver y hallaron todas sus pertenencias en cenizas.

VIDEO RECOMENDADO