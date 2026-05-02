Dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron a las instalaciones de un conocido hospedaje, ubicado en la calle René Toche en la ciudad de Chincha Alta, y dispararon contra una de las habitaciones y también descerrajaron varios proyectiles a un microbús, guardado en la cochera del local. La policía no descarta que se trate de pugnas en el sector transporte por la ruta Chincha – Lima y viceversa.

Ataques criminales

Los facinerosos contratados para ejecutar este ataque criminal, al parecer, tenían información que directivos de una empresa de transporte estaban alojados en el establecimiento contiguo al paradero de las unidades que van a Lima. Para perpetrar el hecho, estos usaron el vehículo menor y al encontrar la puerta abierta ingresaron para comenzar a desatar el terror entre las víctimas y todas las personas que estaban en el inmueble.

Estos desde la misma unidad -en movimiento- dispararon contra el microbús, imaginando que los transportistas seguían en el interior. No conformes con esto, se acercaron hasta uno de los cuartos, que suele ser usado por los conductores, para disparar repetidas veces. Los proyectiles de arma de fuego impactaron en la ventana y siguieron su trayectoria hacia el interior del ambiente. Por suerte ninguna persona resultó herida.

Los efectivos de la Divopus Chincha permanecen a cargo de las investigaciones para esclarecer el móvil de este atentado. Una de las primeras hipótesis es que se trataría de conflicto por dominar la ruta de los servicios de transporte colectivo que van a la ciudad de Lima. Y ese no es el primer suceso violento que se acredita a la rivalidad en este sector, que además compite con los buses de transporte interprovincial.

El 10 de diciembre del año pasado, en la intersección de René Toche con la Panamericana Sur también ocurrió un atentado con arma de fuego. Un sujeto disparó varias veces contra un auto, y por fortuna el conductor resultó ileso. En esa ocasión un efectivo de tránsito que pasaba circunstancialmente por el lugar redujo al pistolero. Ese hecho también fue relacionado por el control de la prestación de servicio de transporte a Lima.

EL DATO: La policía continúa a cargo de las investigaciones para ubicar a los responsables del hecho criminal, quienes habrían actuado por encargo. Estos usaron una motocicleta para perpetrar el ataque y escapar con dirección desconocida.

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