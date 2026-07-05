Desde hace algunos días personas encapuchadas mantienen aterrados a vecinos del distrito de Pueblo Nuevo. Los desconocidos aparecen de madrugada y también a plena luz del día buscando a un morador, que debe una fuerte suma de dinero más los intereses. En ese afán de cobranza han dejando una nota amenazante dirigida al deudor, pero este ya se fue a vivir a otro poblado.

Temor a represalias

Los vecinos, que por temor a represalias mantienen el anonimato, refieren que la persona a la que buscan vivió hace tiempo por el sector, y que en la actualidad ya no se encuentra. Indican no saber de su paradero, tampoco de la deuda que este tenía, aparentemente, con prestamistas. Recién han conocido la situación esta semana que han ocurrido los acercamientos de los encapuchados.

En una de estas visitas, uno de los sujetos dejó una nota con la amenaza contra el exmorador. En la hoja menciona el nombre del adeudado, el de sus suegros y también de su pareja. Estos reclaman el pago de un monto de 20 mil soles de préstamo, incluido intereses, no pagados en los plazos acordadas. Los desconocidos hasta amenazan con matar a su entorno familiar. El hecho viene causando temor en la población, ya que, podría cometerse un atentado en agravio de personas inocentes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO