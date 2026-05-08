Como parte de las investigaciones que realiza la policía para esclarecer el asesinato de César Flores Pinto, han sido detenidos una mujer y un hombre, ambos de nacionalidad venezolana, quienes estarían involucrados en el hecho de sangre, ocurrido al mediodía del miércoles en la av. Pedro Moreno, en Chincha Alta. En este operativo se decomisó municiones, tarjetas de préstamos ‘gota a gota’ y la motocicleta usada por el criminal y su compinche.

Dos detenidos

Como se recuerda, Flores Pinto acompañado de una fémina llegó en su moto hasta las inmediaciones del Cetpro Pedro Ronceros Calderón. En este lugar una mujer se acercó a ellos, y pocos segundos después el sicario sale desde un pasaje y dispara a matar. Los proyectiles de arma de fuego impactaron en César, también conocido como “Max”, quien fue llevado de urgencia al hospital chinchano, pero perdió la vida.

El equipo del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha ese mismo día detuvo a los venezolanos Andrea Estefanía Maldonado Rojas y Leonardo José Alzuro Canelo. De acuerdo con la información policial ambos tendrían participación en el asesinato de Flores y fueron ubicados en los exteriores del hospital San José hacia donde había sido trasladado la víctima tras ser herido de gravedad.

La fémina detenida es la misma que aparece en la grabación de un video de seguridad recopilado por la policía. “(ella) estaría relacionada al homicidio de César Flores Barrutia. Estamos profundizando las investigaciones, estamos recopilando los indicios y las evidencias para poder demostrar fehaciente y técnicamente su implicancia y participación directa en el homicidio”, precisó el coronel Pedro Porras Cuba.

Indicó que la intervención permitió retirar de las calles a los presuntos integrantes de la banda denominada “Los cobradores del sur chico”, al parecer, involucrada en los préstamos gota a gota. “En esta captura se ha logrado incautar cuatro paquetes que tienen varios millares de tarjetas de préstamos, abundante munición para pistolas, celulares y también dos motocicletas, uno de ellos implicada en el crimen de alias ´Max´”, informó el oficial.

EL DATO: El coronel Pedro Porras indicó que el asesinato de “Max” estaría relacionado con el crimen ocurrido días atrás por el perímetro de la plaza de armas de Túpac Amaru. Según el oficial se trata de una pugna por la supremacía territorial de los prestamos ´gota a gota´.

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