A las 12 del mediodía con 23 minutos de ayer (miércoles), en la av. Pedro Moreno, en Chincha Alta, ocurrió un hecho criminal con la subsecuente muerte de un motociclista. El agresor de identidad aún desconocida salió de un pasaje y comenzó con los disparos a quemarropa contra su víctima. Dos mujeres que se encontraban en la zona presenciaron la escena violenta, que aterra a la población chinchana.

Crimen de motociclista

Una cámara de seguridad registró los últimos minutos de vida del conductor de la moto de placa e rodaje 1905-AY, identificado como César Flores Barrutia de 25 años. Esta persona llega acompañado de una fémina y están detenidos cerca al Cetpro Pedro Ronceros Calderón, mientras conversan con una vecina. El encuentro fue interrumpido por el pistolero a sueldo que sale repentinamente a matar, y que aparentemente conocía el movimiento de su víctima.

La mujer que viaiaba con Flores baja rauda del vehículo menor y al igual que la otra compañía se alejan al notar el acercamiento del asesino. Este no tenía casco, ni mascarilla, tampoco capucha, como usualmente emplean los sicarios, más bien estaba con el rostro, completamente, descubierto. A corta distancia dispara en varias ocasiones, derribando al motociclista, que termina en la pista, malherido.

El sicario siguió atacando contra la humanidad del hombre, incluso pese a tenerlo reducido. La grabación revela que no hubo intención de robo, fue un hecho orquestado para acabar con la vida de César Flores. Además, aparece en escena el compinche del verdugo a bordo de una motocicleta, presto para escapar. En esas circunstancias, el pistolero deja caer su celular y al notar que el agraviado seguía moviéndose vuelve a jalar del gatillo.

Alrededor del cuerpo se encontraron más de 10 casquillos de la pistola usada por el criminal. Los vecinos socorrieron a Flores Barrutia y al evidenciar señales de vida fue conducido en un patrullero al hospital San José de Chincha, ocurriendo en el traslado un incidente. A los pocos minutos se confirmó la muerte del motociclista. Los agentes del Depincri vienen realizando las investigaciones para esclarecer este evento criminal.

EL DATO: En otra grabación realizada por un testigo se nota un arma de fuego cerca al cuerpo de la víctima. Al parecer era una pistola que habría sido retenida por uno de los presentes, antes de la llegada de la policía.

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