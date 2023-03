Chincha: Policía Comunitaria rinde homenaje a las mujeres trabajadoras.

Los agentes del Departamento de Policía Comunitaria de la División Policial de Chincha recorrieron la provincia para rendir homenaje a las mujeres que luchan día a día para sacar adelante a su hogar. El equipo policial a cargo de la capitán Candy Aliaga conmemoró el Día Internacional de la Mujer con estas personas que desde la madrugada salen a trabajar para sostener la canasta básica familiar.

En este recorrido se entregó además presentes a las mujeres dedicadas a las labores de campo, limpieza pública, y demás quienes salen de sus casas desde la madrugada para cumplir con sus obligaciones. Los agentes de la Policía Comunitaria también reconocieron la labor de las mujeres que participan en las juntas vecinales y que ejercen el rol de velar por la seguridad de su comunidad.

Mujeres emprendedoras y líderes

“Hay muchas personas con talento que no tienen la oportunidad para salir adelante, eso no es justo, eso no es equidad”, señala Gladys Anicama, presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Líderes de Chincha. La dirigente señala que a través del colectivo se impulsará el emprendimiento de las mujeres. “Nosotras trabajamos por cristalizar nuestras metas y hacer de la vida de nuestra comunidad un país grande”, refiere.

Agregó que con los programas que se van a desarrollar se mejorará el nivel de vida de las emprendedoras y con ellas se generará además puestos de trabajo. Anicama a su vez repudio los actos de acoso a los que son víctimas las mujeres, e invocó que denuncien a los agresores para que estos reciban el castigo que corresponde.

