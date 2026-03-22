Siete personas, entre ellos un ciudadano de nacionalidad venezolana, cayeron en operativos realizados por la policía en el distrito de Pueblo Nuevo. Los sujetos -según información oficial- estarían involucrados en el delito de tráfico ilícito de drogas. Tras la detención se incautaron cientos de envoltorios de papel, tipo ketes, que contenían sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína.

Sujetos detenidos

Los efectivos de la comisaría del distrito más grande de la región Ica en una primera intervención ubicaron al extranjero Janderson René Rivas Hernández (40). Durante el operativo se decomisó 266 ketes con estupefacientes, que estaban por ser ofertados en el bajo mundo. El venezolano fue conducido a la Sección de Delitos y Faltas por su presunta participación como microcomercializador de droga.

Además, su plena identificación permitió a las autoridades conocer que contaba con antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas. En diciembre del 2024, Rivas Hernández fue atrapado en un operativo de allanamiento realizado por el jr. Lima, también en Pueblo Nuevo. El equipo antidroga, en ese entonces, sacó de las calles una bolsa con marihuana y 387 envoltorios de papel con estupefaciente.

Los otros seis detenidos por la policía serían integrantes de la banda criminal denominada “Los rápidos de jirón Lima”. Se tratan de Andrés Gerardo Rodríguez (24), Luis Alberto Rivera (23), José María Barrionuevo y Roberto Félix Flores, ambos de 28 años. También fueron apresados César Dennis Anchante (41) y el sexagenario José Benjamín Girao. Estos estarían implicados en la venta de productos ilícitos.

Y es que según información policial 250 ketes de pasta básica de cocaína se hallaron en la intervención, así como billetes y monedas de diferente denominación que serían producto de la microcomercialización de los envoltorios. Estos sujetos quedaron en calidad de detenidos en la jefatura distrital a fin de determinar su participación en el ilegal negocio. La policía investiga además la procedencia de las sustancias incautadas.

EL DATO: El extranjero y los otros seis intervenidos fueron conducidos a la comisaría de Pueblo Nuevo para ser investigados por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de droga.

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