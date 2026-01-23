Mediante acciones de inteligencia de la policía quedó al descubierto el negocio ilegal en el que estaban involucrados sujetos que se movilizaban en mototaxi por Chincha Alta. Los efectivos del Departamento de Unidades de Emergencia, al contar con las evidencias detuvieron a C. Lévano (27) y C. Vargas (38), a quienes se les atribuye vender sustancias psicotrópicas en el centro de la ciudad mediante la modalidad de delivery.

Droga incautada

La detención de los sospechosos se realizó en la segunda cuadra de la calle Callao, a pocos metros de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, en circunstancias que estos permanecían en una trimoto. En el registro personal y vehicular se encontró al menos 30 ketes con sustancia blanquecina, al parecer, pasta básica de cocaína, que estaban preparados para su micro comercialización.

Además, fue incautado papel periódico, previamente, recortado para los ketes, tres coladores, una balanza pequeña, 12 municiones y tres equipos celulares. Según información policial Lévano y Vargas serían integrantes de la banda criminal denominada “Los finos del delivery”. Los sujetos fueron trasladados a la sede policial para continuar con las investigaciones por las sustancias y otras especies decomisadas durante su detención.

