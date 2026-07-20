Un suboficial de la Policía Nacional del Perú en circunstancias que conducía un trimoto participó en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Grocio Prado (Chincha). Los efectivos de la comisaría Emilio Román Saravia no solo identificaron al chófer como elemento de la institución, sino además procedieron a su detención por encontrarse en presunto estado de ebriedad.

Siniestro vial

El personal de serenazgo, al promediar las 4 de la madrugada, atendió el hecho vial y para continuar con las diligencias solicitó apoyo policial. Se encontró la unidad menor que el chófer había despistado, no contaba con placa de rodaje a la vista, además de daños materiales en la carrocería. El conductor al no presentar lesiones de consideración fue conducido a la jefatura.

Se trata del suboficial PNP Axel S. B., de 26 años quien dijo estar de franco. Como parte del procedimiento se realizó el dosaje etílico, obteniendo el resultado positivo en cualitativo. El caso fue derivado al fiscal de turno, permaneciendo el efectivo en calidad de detenido por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común por conducción en estado de ebriedad.

De otro lado, en la intersección de la av. Víctor Andrés Belaunde con Santa Rosa en el distrito de Pueblo Nuevo, colisionaron aparatosamente dos mototaxis, sufriendo ambos volcadura. Los peatones y transportistas socorrieron a los ocupantes, que por fortuna salvaron de una consecuencia fatal. Según los testigos el exceso de velocidad sería la causa del impacto.

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