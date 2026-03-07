“Si no pongo la mano me mata”, señala José Oliva luego de haber sufrido una agresión con arma de fuego en el sector, conocido como Los Venezolanos en Chincha Alta. La víctima señala que el agresor es un efectivo en actividad de la Policía Nacional del Perú que, en presunto estado de ebriedad lo ataca sin motivo alguno. El hecho ocurrió la madrugada de ayer, y habrían tratado de encubrir al atacante.

Presunta encubrimiento

El denunciante indica que acudió a una bodega de la zona para comprar cerveza, en esas circunstancias nota que había dos personas libando en la vía pública. Él restó importancia a los sujetos, adquirió el licor para retornar a su vivienda donde celebraba el cumpleaños de su hijo, pero antes de retirarse observa una discusión entre los desconocidos, hasta que de pronto uno de ellos se le acerca y le propina un fuerte golpe en la cabeza.

“Ya quería dispararme, yo pongo la mano y me abre la cabeza. Si no pongo la mano me mata”, indica. Oliva asegura que su atacante contaba con un arma de fuego y que la lesión que presenta fue causada, precisamente, con este objeto. Tras el hecho que pudo acabar con su vida esta persona solicitó apoyo de la policía, mientras que su agresor ingresó a la bodega, que sería de propiedad de un familiar de este.

El agraviado refiere que llegaron efectivos para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, extrañamente no encontraron al atacante. Luego, apareció otro patrullero, y los policías en este caso también ingresaron a la casa, pero esta vez sí hallaron al sujeto, y cubierto con una frazada, al parecer, para evitar que sea reconocido fue sacado del predio y trasladado a la comisaría de Chincha Alta.

José Oliva afirma que su atacante es un efectivo policial, y que se encontraba con arma de fuego pese a haber consumido bebidas alcohólicas. “Yo ni mareado estoy, el policía sí esta mareado”, menciona. La familia y el agraviado han solicitado que se informe la identidad completa del suboficial que lo atacó, ya que solo conoce que su apellido es Lévano, quien permanece en calidad de detenido en la sede policial.

El agraviado fue hallado por la policía con una herida sangrante en la cabeza producto del ataque que sufrió. Luego de presentarse en la delegación para formalizar la denuncia acudió al nosocomio para atender su lesión.

