Un policía fue detenido tras ser acusado de solicitar un pago irregular de 200 soles a un conductor, a quien habría intervenido en un control vehicular en Chincha. La presunta transacción se realizó mediante la aplicación Yape, según la denuncia del afectado.

Grave delito

El agente Erick Jhonatan Moreyra Béndez (38), integrante del Destacamento de Carreteras de Chincha, enfrenta cargos por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado. La detención se produjo el viernes 7 de noviembre, tras la intervención de personal de la Fiscalía Anticorrupción y del Depdicc Ica.

De acuerdo con el testimonio del transportista D.V.M.L., el hecho ocurrió cuando se desplazaba por el peaje Hawai–Chincha. El suboficial lo habría detenido y, al constatar que no tenía licencia de conducir ni la documentación completa, le habría pedido 200 soles para evitar sancionarlo. El conductor le transfirió 50 soles por Yape. Luego del depósito, el agente le permitió retirarse.

La víctima también relató que, un año antes, habría sufrido una situación similar con el mismo efectivo policial, quien le pidió jabas de huevos como dádiva y mantuvo comunicación posterior mediante mensajes de WhatsApp.

Tras la denuncia verbal, un equipo del Depdicc Ica acudió al destacamento carretero de Chincha y procedió a intervenir a Moreyra Béndez, quien fue informado de los cargos en su contra y trasladado a la sede policial.

La fiscal Rosa Karina Sánchez Aburto, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica (FECOF), asumió el caso y dispuso la recopilación de pruebas, incluyendo registros de transferencias y conversaciones telefónicas.

La audiencia de control de detención está programada para este lunes, donde el juzgado decidirá la situación legal del policía.

