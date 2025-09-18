En la céntrica calle Italia, desde la plaza de armas hasta el Mercado de Abastos, hay presencia policial para evitar el regreso de los paraderos informales. La nueva estrategia para la recuperación del espacio público inició esta semana con esta vía que está declarada zona rígida mediante ordenanza de la Municipalidad Provincial de Chincha prohibiéndose actividades como el comercio ambulatorio y paraderos.

Calle céntrica

Italia una de las arterias que permite salir del centro de la ciudad siguiendo por Santos Nagaro hasta ingresar a la panamericana sur, era empleada como cochera de vehículos particulares, pese a la restricción municipal. Además, transportistas que no contaban con autorización mantenían paraderos en este sector, generando caos vehicular. Sumado a los ambulantes que tenían en posesión las veredas afectando el desplazamiento peatonal.

Con presencia de los agentes de la comisaría de Chincha los carriles permanecen libres desde el martes. No obstante, hay personas que persisten en hacer uso del espacio público y solo con la insistencia de las autoridades se retiran. El operativo de ordenamiento avanza en Italia, pero hay calles como Sucre, que siguen ocupadas por los informales. Cabe mencionar que en el sector transporte hay varias empresas que cuentan con sus paraderos y trabajan a diario sin ocupar la vía pública.

VIDEO RECOMENDADO