Han pasado más de 10 días desde que por inmediaciones del antiguo penal Santa Úrsula, fue encontrado el cadáver de la joven madre María Rosario Palomino Peves. A ella la mataron con crueldad, y hasta la fecha su verdugo continúa gozando de su libertad. La policía mantiene un operativo en la provincia para hallar a uno de los sospechosos en este crimen, que se encuentra con mandato de detención preliminar.

Búsqueda de sospechoso

El avance de las investigaciones inclina la balanza hacia el entorno cercano de la víctima. Aunque el móvil todavía permanece en absoluta reserva hay indicios que han sido evaluados y traen como resultado la aplicación de la medida judicial de coerción personal de manera provisional de al menos una de las personas allegadas a María Palomino. De confirmarse esa teoría ella conocía al que terminó cegándole la vida.

Una fuente consultada por este medio revela que han acudido hasta la vivienda del sujeto, no logrando ser detenido. También, hubo desplazamiento policial a su centro de trabajo. En ninguna de estas locaciones se logró ubicar al principal sospechoso del asesinato violento de una joven madre de dos menores, a quien hallaron en un descampado de la jurisdicción de Tambo de Mora con signos de estrangulamiento.

Como se recuerda, el cuerpo fue descubierto el lunes 4 de agosto, luego de un día de iniciada la búsqueda de Palomino Peves tras no llegar a su vivienda, ubicada en el distrito de Grocio Prado. El cadáver estaba oculto entre montículos de tierra y era prácticamente imposible ser visualizado desde el camino próximo, el cual conduce a la playa El Socorro. Se presume que la mataron en otro lugar y que el culpable aprovechó el área desolada para abandonar los restos.

El lugar donde se encontró a María Palomino no cuenta con alumbrado público, las viviendas cercanas están a más de un kilómetro, pero los desmontes dificultan la visibilidad, tampoco hay cámara de seguridad que pudiera haber captado el momento en que se arrojó el cadáver. No obstante, hay indicios del empleo de un vehículo para llegar al desolado lugar.

