En un conocido colegio del distrito de Pueblo Nuevo, un alumno del nivel secundaria fue sorprendido intentando ingresar marihuana al aula. La docente que advirtió esta situación comunicó a la dirección y con apoyo de la policía comenzaron las investigaciones para determinar la procedencia del alucinógeno, conseguido por el menor, así como el destino que podría tener dentro de la institución.

Caso en escuela

Al local escolar un grupo de alumnos habían llegado minutos después del horario regular de ingreso. Y por llegar tarde debieron de esperar antes de continuar a sus aulas, entre ellos se encontraba un adolescente de 16 años, que esta por acabar la secundaria. La maestra que en ese momento permanecía junto a los estudiantes, observó una conducta inusual, que motivo la inmediata intervención.

El alumno en actitud sospechosa se retiró la mochila que tenía en la espalda y pretendía arrojarla por la ventana de una de las aulas. La docente evidenció esta situación, y mantuvo a los menores formados para indagar que escondía. Al lugar, para apoyar llegaron otras profesoras, procediendo con abrir los bolsillos de la bolsa escolar. Lo que había en el interior no solo eran cuadernos, sino también droga.

En una bolsa de polietileno estaba una caja pequeña, la cual contenía marihuana. También se halló un encendedor. Todo lo sucedido en el interior de la institución educativa fue comunicado a la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo. Los agentes acudieron a realizar la constatación e incautaron el alucinógeno para ser conducido a la delegación y continuar con las investigaciones para conocer como llegó a las manos del adolescente.

Con este suman dos los casos de hallazgo de marihuana en un colegio. Hace tres semanas, en una escuela emblemática, en Chincha Alta, el personal de tutoría descubrió que menores habían ingresado esta misma droga a las aulas. Al menos tres menores de entre 14 y 15 años tenían conocimiento de este hecho y al estar en evidencia confesaron la identidad del escolar que trajo el cannabis. La policía también intervino en esta alarmante situación.

EL DATO: Los agentes de la policía realizan las investigaciones para identificar a los sujetos que están ofreciendo droga a los menores para su posible comercialización en las instituciones educativas de la provincia.

CIFRAS: 16 años es la edad del escolar que tenía el alucinógeno en su mochila.

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