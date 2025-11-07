Un sujeto ha sido enviado a prisión preventiva por largos meses. Es acusado de realizar tocamiento indebidos a una adolescente, mientras ella se trasladaba en el colectivo que él manejaba, donde el hombre le agarró la mano y le habría rozado la rodilla y la pierna, mientras que dirigía palabras explicitas con doble sentido.

Investigación fiscal

El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, a cargo del fiscal provincial Alan Saldaña de la Rosa, obtuvo que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Ángel Mauricio Torres Almeyda (31), presunto autor del delito contra la libertad, violación sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en perjuicio de una menor de 16 años de edad.

La investigación, a cargo de la fiscal adjunta Yessebel Ordoñez Cancho, presentó elementos de convicción, suficientes y graves que vinculan directamente al imputado con el ilícito.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:20 de la mañana. La menor agraviada abordó el vehículo de placa de rodaje AJA-428, color plata, conducido por Torres Almeyda, en la zona de Grocio Prado, con destino a su centro educativo.

Según la carpeta fiscal, el imputado habría aprovechado la situación para realizar tocamientos indebidos. Al momento de entregar el vuelto del pasaje, el conductor tocó y agarró la mano de la menor sin su consentimiento, a la vez que le dirigía palabras con doble sentido que la hicieron sentir incómoda. Posteriormente, simulando buscar un objeto en la guantera, el imputado le habría rozado la rodilla y la pierna, intentando en todo momento sujetarle la mano de forma no consentida.

Tras la sustentación fiscal, el Poder Judicial dispuso el internamiento de Ángel Mauricio Torres Almeyda en un establecimiento penal, asegurando así el desarrollo de la investigación preparatoria.

VIDEO RECOMENDADO