El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, a cargo del fiscal Alan Rodrigo Saldaña De la Rosa, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Jorman Daniel Espinoza Liendo, Orleiberth Leandro Terán Alarcón y Mistica Gissel Berbesi Duarte, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas; además, los dos primeros enfrentarán cargos por fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas y municiones, en agravio al Estado Peruano.

Drogas y municiones

Los imputados fueron intervenidos el 27 de octubre de 2025, en el distrito de Sunampe – Chincha, cuando se desplazaban en un vehículo con logo de taxi, hallándose en su poder dos bolsas con Cannabis Sativa, con un peso total de 865 gramos, un arma de fuego calibre 38 y 25 municiones.

Durante las diligencias, se recabaron pericias químicas y balísticas que confirmaron la naturaleza de la droga y la operatividad del arma. Asimismo, se verificó que Espinoza Liendo había proporcionado inicialmente una identidad falsa, y que los investigados mantenían comunicaciones relacionadas al tráfico de drogas, y presuntos vínculos con la banda criminal el tren de Aragua.

El fiscal a cargo del caso, Freddy A. Cuadros Quiroga, señaló que existen fundados y graves elementos de convicción que permiten estimar razonablemente la comisión del delito y la vinculación de los imputados como autores del mismo; además, precisó que se acredita la prognosis de pena y el peligro procesal, por lo que resultaba necesario dictar la medida coercitiva de prisión preventiva.

VIDEO RECOMENDADO