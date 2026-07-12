La transformación digital que impulsa el Gobierno Regional de Ica también beneficiará a la provincia de Chincha. Ayer personal del proyecto ICATEC estuvo en los exteriores del Mercado de Abastos para promover los servicios que comenzarán a operar, posiblemente, a partir de octubre en los sectores de Salud, Educación y Transporte. El impacto se traduce en reducir el tiempo que los usuarios destinan para un trámite presencial.

Sectores beneficiados

La herramienta tecnológica a la que se podrá tener acceso -incluso desde el celular- permitirá que los chinchanos puedan reservar una cita médica en línea. Es decir que ya no deberán que acudir al hospital San José para dicho trámite, sino que tendrán la facilidad de hacerlo desde su casa o trabajo. En ese sector además se digitalizarán las historias clínicas desde recién nacidos hasta las personas de la tercera edad.

El proyecto ICATEC también involucra su intervención en Educación. La facilidad para los padres de familia es que los trámites de matrícula se realizarán de manera digital, evitando las extensas colas en los locales escolares. Mientras que en Transporte se prevé la habilitación de una plataforma digital al servicio de los usuarios para tramites de licencias de conducir y otros, sin la necesidad en el caso de la población de Chincha de viajar hasta Ica.

Cabe señalar que, el consorcio encargado de la obra, Transformación Digital, ya ha ejecutado en Ica, la construcción del edificio que albergará la sede principal de almacenamiento digital, con una inversión que supera los 290 millones de soles. La central se ubica en el Gobierno Regional de Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO