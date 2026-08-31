La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chincha Clase A realizó trabajos de limpieza y acondicionamiento en el canal Can Can y también en la Toma Uyachu de la comisión de usuarios de Chincha Baja.

Recurso hídrico

Las acciones preventivas y operativas fueron ejecutadas para mantener la acequia en condiciones adecuadas ante la llegada del agua proveniente de las lagunas a fin de facilitar la conducción del recurso hídrico para los campos.

La Junta tras inspección intervino con maquinaria pesada en la Toma Uyachu, también ubicada en Chincha Baja, realizando labores orientadas a mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica para una adecuada operación y conservación, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas.

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