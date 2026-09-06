Con el objetivo de proteger y preservar el patrimonio cultural de la Nación, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, a través de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad, realizó un operativo de prevención del delito en el sitio arqueológico Litardo Bajo, ubicado en el distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, departamento de Ica.

Zona protegida

La jornada contó con la participación de representantes de la Fiscalía Penal de Turno de Chincha, la Municipalidad Distrital de Chincha Baja y la Policía Nacional del Perú, quienes acompañaron las acciones de prevención y sensibilización desarrolladas en el lugar.

Durante el operativo, se exhortó a las personas que habitan en las zonas colindantes con el sitio arqueológico a respetar los espacios que forman parte del patrimonio cultural, evitando cualquier ocupación, ampliación o intervención que pueda afectar sus evidencias y estructuras arqueológicas.

Asimismo, los representantes del Ministerio de Cultura brindaron información a los pobladores sobre la importancia histórica, cultural y arqueológica de Litardo Bajo, así como sobre la necesidad de contribuir a su conservación para las presentes y futuras generaciones.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica recordó que los sitios arqueológicos constituyen bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y que su protección es responsabilidad de las autoridades y de la ciudadanía.

Estas acciones interinstitucionales buscan fortalecer la prevención frente a posibles afectaciones al patrimonio arqueológico y promover una adecuada convivencia entre las comunidades locales y los bienes culturales existentes en sus territorios.

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