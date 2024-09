El regidor distrital, Ángel Vega Valentín, solicitó al Órgano de Control Institucional – OCI Chincha, que se realice intervención a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo por el presunto deterioro de las maquinarias que están inoperativas. En la documentación enviada también se indica que el gobierno local no cumple con entregar información respecto al gasto por el concepto de combustible.

Ardua fiscalización

Según la documentación entregada por el concejal existen 15 maquinarias que están “inoperativas y/o deterioradas que se encuentran ubicadas en el parque automotor situado en el Depósito Municipal. Entre estas un camión compactador, paralizado por falta de llantas y mantenimiento, una minibarredora que no cuenta con batería y está por realizar cambio de refrigerante y manguera hidráulica, además de un cargador frontal, minicargador y otros.

Vega solicitó la intervención del órgano desconcentrado y pueda realizarse “las pesquisas, pericias, averiguaciones y en su defecto recomendaciones u exhortaciones a las entidades públicas correspondientes”. El concejal señala que la falta de operatividad de las maquinas perjudica las labores de limpieza. Acusa “falta de voluntad política” de parte de los funcionarios y el mismo alcalde William Sánchez en dar solución al problema.

Otra situación cuestionada por el regidor distrital es que no se recibe la información solicitada por los gastos de combustible. Indica que podría haber manejos irregulares del combustible y por esa razón solicitó que se informe cuánto es el gasto mensual en cada unidad vehicular y cómo se distribuye desde enero 2023 hasta la actualidad. Vega refiere que no le “proporcionan información adecuada y dentro del plazo legal”.

Aseveró que el año pasado de manera formal con fines de fiscalización solicitó al alcalde Sánchez la información sobre estos gastos. Vega al no obtener la respuesta detallada acudió al órgano de control “para presentar mi respectiva denuncia a la falta de información y porque motivo no me quieren dar una información adecuada, fidedigna y transparente concerniente a como se maneja el gasto de combustible”, puntualizó.

Ángel Vega presume que existe una disposición interna en la municipalidad de Pueblo Nuevo para no entregar la información que solicitan los regidores para fiscalizar la gestión del burgomaestre Sánchez.

