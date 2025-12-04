El regidor de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Christian Eduardo Loyola Torres, en una visita con fines de fiscalización a la obra mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en la plaza de Armas del distrito, evidenció la ausencia del personal clave. Además, el concejal indica haber dado cuenta sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal a las instancias correspondientes.

Observaciones en obra

Loyola el martes último ingresó a la zona de trabajo, y según documentación expuesta la obra debe contar con un gerente y su participación de dicho profesional debe ser al 100 %. Sin embargo, en el momento de la visita del concejal no estuvo presente. “Que indica su participación al 100 %, que este señor tiene que estar aquí perenne, pero no lo vemos”, señala tras haber recorrido la obra, cuyo monto de inversión supera los 4.4 millones de soles y con un plazo de ejecución de la obra de 210 días calendario.

Otro de los ausentes -según el regidor- es el residente de obra. Tampoco fue ubicado el asistente de residencia ni el especialista en seguridad de obras y salud en el trabajo, pese a que en estos tres casos la participación de los profesionales es al 100 %. Torres Loyola señala que la ausencia evidenciada es “netamente de la parte del contratista”, en este caso el Consorcio Green.

Con relación a la supervisión, el regidor detalla que no fue visto el día de su visita el jefe de supervisión, tampoco el especialista de seguridad en obra en el trabajo. Indica que en ambos su participación es al 100 %. Loyola ha constatado esta situación, y refiere que cuando ha buscado apoyo policial para constatar la no presencia de los profesionales, desde la comisaría no accedieron argumentando que esa no es parte de su función.

El regidor señala que durante estos años de gobierno municipal ha recurrido a instancias como el Ministerio Público y el Órgano de Control Institucional para exponer presuntas irregularidades. Y sobre la obra de la plaza de Armas también ha puesto de conocimiento a la entidad municipal. “Tengo los cargos correspondientes de los documentos enviados al alcalde, a gerencia municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras y Procuraduría”, afirma.

Asimismo, Loyola Torres refiere contar con documentos que evidencian que los mismos profesionales que deberían de estar presentes en la obra municipal aparecen con participación en trabajos que se ejecutan en otras municipalidades.

