En sesión de concejo de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado, la regidora Ruth Huasasquiche Torres, expuso que se han detectado ocho observaciones en una obra de inversión pública. Se trata de los trabajos en el pasaje Yataco hasta la calle San Benito, detectados por la comisión especial de fiscalización y puesto de conocimiento a la entidad a través de mesa de partes.

Falencias en obra

La concejal durante su participación en la sesión, realizada la primera semana de setiembre, comentó que en trabajo de campo en el sector mencionado se evidenció que el expediente técnico de la obra, mejoramiento del servicio de movilidad urbana, aprobada mediante resolución de gerencia municipal “no cuenta con la visación de área usuaria responsable, lo que podría afectar la validez del acto de aprobación del expediente”.

Además, indicó que la “entidad aprobó el expediente técnico pese a que presentaba duplicidad en la incorporación del costo de indumentaria del personal obrero, registrada tanto en el análisis del precio unitario como en el costo de mano de obra”. En ese extremo, la regidora refirió “generando riesgo de sobrevaloración de presupuesto de obra y afectando el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

La tercera observación, esta referida a la “formulación incorrecta de la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico”, situación que no fue advertida por el “residente, el supervisor, ni la entidad”. Otro hecho manifestado por la regidora es que el expediente “no contempla cálculo estructural, estudio de suelo para muros de contención, puentes y canales, generando el riesgo para la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la estructura”.

También expuso que “el residente y supervisor de obra realizaron anotación en el cuaderno de obra con desface de varios días respecto a la fecha real de la ocurrencia de los hechos. Añadió que la entidad y el supervisor aprobaron valorizaciones 1, 2 y 3 con certificados que presentaban inconsistencias. Asimismo, en la observación 7 menciona que el supervisor aprobó la valorización 4 incorporando partidas con retraso negativos sin sustento técnico. Finalmente, reveló que el comité de recepción de obra formuló observaciones de manera genérica, “sin identificar específicamente deficiencias en la calidad y acabo de sus partidas”.

