Los regidores de la Municipalidad Provincial de Chincha autorizaron por unanimidad la ejecución de dos trabajos mediante el mecanismo Obras por Impuestos (OxI). Se tratan del mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la av. Progreso y Larán y la otra que se inicia desde la carretera a Topará, atravesando todos los asentamientos humanos hasta unirse con la vía de acceso a Huancavelica.

Obras

En la última sesión de concejo, el alcalde César Carranza Falla, informó que el monto de inversión es un poco más de 50 millones de soles, presupuesto no disponible para el gobierno local. “La Municipalidad Provincial bajo el sistema Invierte.pe no tiene los recursos. No tenemos como trabajar esos proyectos”, dijo. Planteó a los regidores la inversión de capital privado para concretar estas obras.

Según detalle el proyecto que nace desde el cruce de la av. Unión con Progreso contempla la construcción de pistas, veredas, ciclovía y demás componentes. La intervención se prolonga por la primera y segunda entrada de San Agustín. Actualmente este tramo se encuentra en pésimas condiciones y con ausencia carpeta asfáltica y huecos en la pista que vienen desde la gestión pasada tras trabajos de saneamiento.

La otra obra inicia en la carretera a Topará (Grocio Prado) y va paralelo a la acequia Ñoco. Son más de 5 km de pavimento y bermas, así como pontones, alcantarillas y más. Mediante este trabajo se beneficiará a la población de los asentamientos humanos de Pueblo Nuevo y Chincha Alta, fundados luego del terremoto de 2007. En la actualidad esta vía es de trocha y tiene algunos tramos estrechos que dificultan el desplazamiento vehicular.

Carranza solicitó a los regidores autorizar el cambio del sistema Invierte.pe a OxI para estos dos proyectos. Los concejales votaron en unanimidad para que las obras se ejecuten con participación privada. El paso siguiente será la gestión del recurso a través de este mecanismo para iniciar con los trabajos de transitabilidad en estos sectores. Ambos cuentan con código único de inversiones.

VIDEO RECOMENDADO