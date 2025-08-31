La Administración Local de Agua (ALA) San Juan recibió formalmente la solicitud de Acreditación de Disponibilidad Hídrica Subterránea y Autorización de Ejecución de Obras por parte del Consorcio Reman Chincha, con el objetivo de implementar una galería filtrante destinada al abastecimiento de agua para uso poblacional.

Saneamiento básico

Este proyecto busca beneficiar directamente a más de 18 mil habitantes de los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo, particularmente a familias de los asentamientos humanos Señor de los Milagros, 15 de Agosto, 15 de Setiembre, Jhon Anthony, Miraflores del Sur, Señor de Luren, San Marcos de León, Las Rocas, Ciudad Satélite, Nueva Esperanza, entre otros.

La iniciativa forma parte de un plan que ejecuta la región, para garantizar el acceso al agua potable y ampliar la cobertura de servicios de saneamiento básico, especialmente en sectores que actualmente carecen de un sistema adecuado de abastecimiento del recurso hídrico.

La ejecución de esta obra, en coordinación con las autoridades competentes, representa un paso importante para mejorar la calidad de vida de miles de familias, así como para asegurar el uso sostenible del agua en la provincia de Chincha.

