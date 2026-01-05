Una rápida intervención de los salvavidas evitó una tragedia la tarde del último domingo en la playa Socorro, ubicada en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, donde una niña de 6 años fue rescatada luego de ser arrastrada por la fuerte corriente marina.

Emergencia en el mar

El incidente ocurrió cuando la menor se encontraba en el mar y, en cuestión de segundos, fue jalada mar adentro por la corriente, generando momentos de angustia entre los familiares y los bañistas que se encontraban en la zona. El personal de salvataje actuó de inmediato y logró ponerla a salvo, evitando consecuencias mayores.

Tras el rescate, la niña fue llevada a la orilla y entregada a sus familiares. Afortunadamente, no presentó complicaciones de consideración, gracias a la oportuna reacción de los rescatistas.

Asimismo, en la playa Las Violetas del distrito de Tambo Mora, un menor de 13 años fue salvado de perecer ahogado. El bañista se encontraba a una distancia aproximada de 150 metros mar adentro, no logrando retornar a la orilla por la corriente marina que arrastraba su cuerpo.

Los salvavidas alertados por la situación tuvieron que correr más de 700 metros para llegar hasta la ubicación de la emergencia y al superar las olas lograron salvar con vida al menor, quien quedó al cuidado de su madre.

En el balneario de Lurinchincha un adolescente de 15 años, también fue víctima del oleaje, y la rápida reacción de los salvavidas evitaron una tragedia, y es que el visitante ya se encontraba a 170 metros mar adentro. Ambos provienen de Ica.

VIDEO RECOMENDADO