Al caer la tarde en la playa Los Ángeles de San Miguel, en la jurisdicción de Grocio Prado, una persona estuvo al borde de la muerte por ahogamiento. Los efectivos de la Unidad de Salvataje acudieron en su auxilio, logrando ubicarlo a una distancia aproximada de 600 metros mar adentro, en condición de semiconsciente. El hombre tras ser salvado fue conducido de emergencia a una clínica local hasta restablecerse.

Rescate en el mar

Juan Carlos A. S. de 42 años estaba alojado en un condominio de la zona y por cosas del destino decidió ingresar a nadar. Sin embargo, esa aventura en el mar por poco le cuesta la vida. El visitante quedó atrapado por la corriente marina y las personas que se encontraban con él nada podían hacer para que vuelva a la orilla. Los testigos desesperados solicitaron apoyo de la Unidad de Salvataje y Rescate en Medio Acuático.

El personal más cercano se encontraba en Las Totoritas y aunque ya había culminado su labor, no dudaron en trasladarse hasta el balneario. Debido a la distancia fueron en auto hasta el km 173, ubicando a un grupo de bañistas solicitando ayuda. Los salvavidas durante más de 20 minutos realizaron las labores de búsqueda, que se complicaron por la llegada de la noche. Afortunadamente, antes de la oscuridad, observaron el cuerpo del veraneante.

Los efectivos Félix Martínez Conde, Julio Miraval Elías y Henry Toledo Huarcaya de la Unidad de Salvataje ingresaron al mar, superaron el oleaje hasta llegar con Juan Carlos, quien en ese momento permanecía semiconsciente. El bañista fue estabilizado y con apoyo de las boyas comenzó el trabajo para retirarlo del agua. Desde la orilla sus compañeros celebraban que estaba con vida.

El visitante, natural de Magdalena del Mar (Lima), fue puesto a salvo y trasladado para atención médica a una clínica de la ciudad de Chincha. El médico de atención diagnostico dolor abdominal, vómitos como consecuencia del ahogamiento y sumersión, que por poco causan su muerte. Juan Carlos quedó en observación al cuidado de las personas con quienes había llegado para veranear.

EL DATO: Las playas en la provincia de Chincha que cuentan con personal de salvataje son Las Totoritas (Grocio Prado), El Socorro, Las Violetas (ambas en Tambo de Mora) y Lurinchincha de la jurisdicción de Chincha Baja.

