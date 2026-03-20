El personal policial de la Unidad de Salvataje y Rescate en Medio Acuático, en la playa El Socorro (Tambo de Mora) salvó la vida de tres personas que se encontraban a una distancia aproximada de 200 metros mar afuera. Se tratan de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera y una peruana que estaban sostenidos de una cámara de llanta cuando fueron hallados. El rescate se produjo a pocos minutos de caer la noche.

Emergencias en el mar

Los salvavidas tanto de El Socorro como de Las Violetas, habían concluido con su servicio, cuando reciben el llamado de emergencia. De inmediato se constituyeron al lugar evidenciando que los bañistas eran llevados por la corriente marina. Para realizar el rescate se unieron cuatro policías, quienes lograron llegar hasta el grupo de personas, a quienes comenzaron a remolcar hacia la orilla.

En estas labores también participó un comerciante, quien al notar la situación crítica no dudo en prestar ayuda. La peruana Grace Judith V.O. de 20 años, el eslovaco Dominik D. de 22 y Thomas Nicolás T.P. de 19, natural de Países Bajos, fueron puestos a salvo y una vez reincorporados se retiraron del balneario. La policía exhortó a los bañistas que eviten ingresar al mar cuando no exista personal de salvataje.

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