Una jornada de fuertes vientos dejó daños materiales en el centro poblado de Liscay, en el distrito de San Pedro de Huacarpana, en la provincia de Chincha. Las ráfagas provocaron la caída de techos y el desprendimiento de calaminas en varias viviendas, generando preocupación entre los pobladores.

Severos daños

Uno de los mayores daños se produjo en una casa construida con madera y calamina. La fuerza del viento terminó desprendiendo su techo, que cayó sobre la vía y ocasionó daños en el interior del hogar. Otras familias también reportaron afectaciones en las coberturas de sus viviendas.

El problema no solo está relacionado con los daños materiales. Al quedar parcialmente descubiertas, algunas casas dejaron a sus ocupantes expuestos a las bajas temperaturas que caracterizan esta época del año en la zona.

Tras los reportes de los pobladores, personal de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana comenzó a recorrer las zonas afectadas para identificar las viviendas que sufrieron daños y determinar la magnitud de la emergencia.

La evaluación está a cargo de Defensa Civil y permitirá reunir información sobre las familias perjudicadas, los daños registrados y las necesidades más urgentes.

El alcalde distrital, Noel Villegas, participa en las acciones de respuesta como presidente de la instancia local de Defensa Civil.

Una vez concluido el levantamiento de información, los resultados serán consignados en un informe que será remitido a la Plataforma Regional de Defensa Civil. Con ello se busca gestionar la asistencia necesaria para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas.

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